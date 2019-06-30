Plan yapanlar dikkat! Salı gününe kadar etkili olacak

Bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun’un doğusu ve Ordu’da kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bugün ve yarın ise havanın kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELECEK

Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.