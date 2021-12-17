Türkiye Planındaki bu değildi! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

Planındaki bu değildi! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

Türkiye

Planındaki bu değildi! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

Kırıkkale'de intihar etmek isteyen baba, kasadaki tabancasını alarak ateşledi. Babasının omzundan çıkan kurşun kapının arkasındaki 12 yaşındaki Hazal'a isabet etti.

17 Aralık 2021, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de tabanca ile intihar kalkışan baba, omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen şahıs, tutuklanınca kızını öldürdüğünü öğrendi.



İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, 2 Aralık tarihinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

KIZINA DENK GELDİ

O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile olay yerine hayatını kaybetti.

TUTUKLANINCA KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

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