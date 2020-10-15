Plasenta Nedir?

Plasenta rahim içerisinde oluşmaktadır, bebeğin boyutuna göre zamanla gelişim göstermektedir.

Doğum sonrasında vücuttan çıkan bu organ, gebelik boyunca annenin içinde olmaktadır, göbek kordonu sayesinde ise bebeğin ihtiyaçlarını gidermektedir. Bebeğin doğmasıyla beraber, göbek kordonun alınması sonucunda plasentanın da görevi bitmektedir.

Plasenta sıvısının az veya fazla olması ne anlama gelir?

Plasenta sıvısı, bebeğin anne karnında bulunduğu süre boyunca bebeği korumak için annenin içerisinde üretilmektedir. Bu sıvı oldukça berrak ve son derece steril sıvıya amniyon sıvısı denmektedir. Amniyon sıvısı bebeğin rahat bir şekilde hareketlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber bebeğe herhangi bir darbe gelmesi durumunda, amniyon sıvısı bebeği korumaktadır. Amniyon sıvısı bebeği 37 derecelik bir sıcaklık içerisinde korumaktadır bu sayede bebek yaz aylarında sıcaklamaz ve kışın herhangi bir şekilde etkilenmez, amniyon sıvısı özellikleri ise şu şekildedir;

Bebeğin üçüncü haftasından itibaren, bebeği korumak amacıyla plasenta içerisinde bu sıvı oluşmaktadır.

Bebeğin dördüncü ayından itibaren ise bu sıvı, bebeğin idrarından oluşarak devam etmektedir.

Amniyon sıvısının büyük bir çoğunluğu su ve mineral içermektedir.

Bu sıvıyı bebekler yutabilir, bununla beraber idrar olarak geri çıkarmada bulunabilir bundan dolayı sürekli olarak bu sıvı yenilenmektedir.

Amniyotik sıvı sindirim, solunum ve benzeri sistemlerde de bol bir şekilde bulunmaktadır, bununla beraber sıvının bir kısmı kanada geçmektedir.

Amniyotik sıvının azalması ve çoğalması bebeğin kilosuna göre değişiklik göstermektedir. Ortalama bebeğin 7. haftasında sıvı ortalama 20 ml olmaktadır. Ancak 32. haftada ise su ortalama 1 litreye kadar gelmektedir. Doğum döneminde ise sıvı ortalama 800 ml olarak kalmaktadır genel olarak bebeğin kilosu ve durumuna göre sıvının oranı değişir.

Sıvının aşırı artması ve iki litrenin geçmesi durumunda hekimler sıvıyı azaltmak adına belirli işlemler yaptırmaktadır. Genellikle anneye bağlı sebeplerden sıvının fazla olması durumu daha sık görülmektedir.

Annenin şeker hastalığının olması veya kan uyuşmazlığı olması durumunda da sıvının artması olağan bir haldir. Sıvının az olması durumunda ise genel olarak bu durum bebek için oldukça tehlikeli olmaktadır.

Plasenta yetmezliği veya böbreklerde bir problem olması sıvının az olmasına yol açmaktadır. Bazı durumlarda ise su kesesinin aniden açılmasından da bu durum oluşabilmektedir. Bebeğin haftası ve durumuna göre sıvının azalması durumu değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda sıvının az olması halinde, erken doğum gerçekleştirilebilmektedir.

Plasenta genel olarak hamileliğin ilk haftasında oluşmaktadır bununla beraber dördüncü hafta içerisinde vücudun ürettiği hormonlar sayesinde plasenta daha iyi bir şekilde gelişmektedir. Plasenta hem annenin daha iyi bir hamilelik geçirmesine yardımcı olmaktadır ve bununla beraber bebeğin de birçok olumsuz etkenden korunmasına fayda sağlar. Bebeğin gelişmesi için plasenta bebekle beraber büyümektedir, doğumdan sonrasında ise dış organ olarak dışarı çıkarak işini bitirmektedir.

Plasentanın en belirgin özelliklerinden biri bebeğin besin alımını sağlamasıdır. Annenin vücut sisteminden bebeğe geçecek olan bütün besin değerleri plasenta ve göbek kordonu sayesinde bebeğe aktarılmaktadır. Aynı zamanda da plasenta bebeğin dış ve iç etkenlerden korunmasına yardımcı olmaktadır.

Plasenta salgı bezi olarak bebek için işlev görmektedir ve gebelik sırasında oluşan hormonların düzenli salgılanmasına, düzenlenmesine yardım eder. Plasenta aynı zamanda da bebeğin darbelerden korunmasına yardımcı olurken, vücut ısısını da korumasını destekler.

Hamilelik sırasında plasenta ile ilgili problemler olur mu?

Gebelik sırasında hamileliğin gidişatına göre bazen kişiler plasenta ile ilgili problemler yaşayabilirler.

Bununla beraber plasenta içerisinde sıvı azalması veya aşırı çoğalması da gebelik sırasında görülebilecek problemler arasındadır. Özellikle 35 yaşından büyük kadınlar sıklıkla plasenta ile ilgili problem yaşamaktadır. Geçmişinde sezeryan doğum yapan kişilerde veya çoklu doğum yapan kişilerde de sıklıkla plasenta ile ilgili problemler görülebilmektedir.







