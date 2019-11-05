Plastik atıkları azaltmak için makarna kullanıyorlar

Bale, kot pantolon ve gözlüklerin ortak yönü nedir biliyor musunuz? Hepsi İtalya'da icat edildi. Şimdi, başka bir İtalyan sembolü, büyük bir çevre sorununa olası bir çözüm olarak ortaya çıktı. Dünyanın plastik atıkları azaltmanın yollarını aradığı bir zamanda, makarna çubukları plastik pipetlerden kurtulmanın bir yolu olabilir.

Bored Panda’nın haberine göre reddit kullanıcısı GranFabio, İtalya'daki bazı cafelerin başlattığı girişimi gösteren bir resim yayınladı. Neredeyse 77 bin beğeniye ulaşan bu çözüm viral oldu.

Makarna çubuklarını satan Stroodles firması sosyal medyadan destek gördü. Makarnadan oluşan bu kamışlar bir saat kadar dayanıyor. Kullananlar tatsız olduğu için kullanıldıktan sonra kompost yığınında bırakılabileceğini söylüyorlar. “Stroodles” isimli firmanın bu girişimi sürdürülebilirlik açısından başarılı bir girişim olarak değerlendiriliyor.