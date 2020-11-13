Plastik, sperm kalitesini etkiliyor
Plastik yapımında yıllardır kullanılan Bisfenol A (BPA) maddesinin sperm kalitesini de etkilediği ortaya çıktı.
13 Kasım 2020, Cuma 13:15 Son Güncelleme:
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Çin'de fabrikalarda çalışan 514 işçinin katıldığı, 5 yıl süren araştırma, idrarında BPA seviyesi yüksek olanların kalitesiz sperm üretme riskinin 3 kat arttığını gösterdi.
Araştırma, "Fertility and Sterility" adlı sağlık dergisinde yayımlandı.
Daha önce yapılan araştırmalar bazı biberonlar, su damacanaları, sert plastik bardaklar, yeniden kullanılabilir besin kapları, gıda ambalajları gibi günlük hayatta sıkça kullanılan malzemelerde bulunan Bisfenol A'nın anne karnındaki ve yeni doğan bebeklerin beyin gelişimini, ayrıca bağırsakları olumsuz etkilediğini ortaya koymuştu.
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