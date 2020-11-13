Doğum Öncesi Plastik, sperm kalitesini etkiliyor

Plastik, sperm kalitesini etkiliyor

Doğum Öncesi

Plastik, sperm kalitesini etkiliyor

Plastik yapımında yıllardır kullanılan Bisfenol A (BPA) maddesinin sperm kalitesini de etkilediği ortaya çıktı.

13 Kasım 2020, Cuma 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çin'de fabrikalarda çalışan 514 işçinin katıldığı, 5 yıl süren araştırma, idrarında BPA seviyesi yüksek olanların kalitesiz sperm üretme riskinin 3 kat arttığını gösterdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Araştırma, "Fertility and Sterility" adlı sağlık dergisinde yayımlandı.


Daha önce yapılan araştırmalar bazı biberonlar, su damacanaları, sert plastik bardaklar, yeniden kullanılabilir besin kapları, gıda ambalajları gibi günlük hayatta sıkça kullanılan malzemelerde bulunan Bisfenol A'nın anne karnındaki ve yeni doğan bebeklerin beyin gelişimini, ayrıca bağırsakları olumsuz etkilediğini ortaya koymuştu.


İlgili Haberler
Doğurganlığı etkileyen önemli faktör: Sperm hareketliliğiSperm hakkında 7 ilginç bilgiSperm rengindeki değişikler ne anlama geliyor?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
En önemli alışveriş
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinem Kobal'ın Tercih ettiği suda doğum nedir? Suda doğum nasıl yapılır?