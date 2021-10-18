PLASTOSFER sanat projesi

Dünya üzerinde bir katman olma yolunda ilerleyen plastik önümüzdeki çağlarda dünya yaşamı için büyük tehdit oluşturacak. Bu nedenle PLAST ve OSFER kelimelerinin birleşiminden And Okulları tarafından PLASTOSFER projesi geliştirildi. Ortaya çıkarılan yeni kavram atmosferin diğer katmanları gibi kendine bir yer aramakta ve dünyamızı çepeçevre sarmaya çalışmakta. Yapılacak sanat çalışmalarında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 2022 Şubat ayında yapılacak çalışmanın sanat galerilerinde ve çeşitli mecralarda sergilenmesi planlanıyor.

Yapılacak sanat çalışmaları tek bir alanda sınırlandırılmamış olup, resim, grafik, pop art, fotoğraf, heykel, edebiyat gibi birçok sanat alanıyla ilişkilendirilebiliyor.