Sokrates’in öğrencisi, Aristoteles’in hocası Platon, Batıdaki ilk yüksek öğrenim kurumu olan Atina Akademisini kurmuş, bilim ve ilim alanında oldukça ileri bir adım atmıştır. Arapça’da “P” harfi olmadığı için Eflatun olarak da bilinen Platon, aşk, devlet, adalet, siyaset, eğitim ve müzik üzerine söylediği sözleri ile felsefe dünyasına adını unutulmaz bir şekilde kaydettirmiştir….

PLATON SÖZLERİ: AŞK, DEVLET, ADALET, SÖZLERİ

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir…

Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama…

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa, bunun suçlusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotluğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır…

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur…

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir…

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim: Kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

PLATON SÖZLERİ: SİYASET, EĞİTİM VE MÜZİK SÖZLERİ

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir…

İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur…

Eşcinsellik, barbarlar tarafından ve aynen büyük fikirleri kölelerinin öğrenmesi açıkça liderin işine gelmediği için felsefeyi sevmedikleri gibi, eşcinselliğin yaratma eğiliminde olduğu güçlü dostlukların ve ateşli aşkların da liderin işine gelmediği despot hükümetlerin yönetimi altında yaşayan insanlar tarafından ayıp karşılanır.

Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır…

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Hak ve doğrulukla gaip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır…

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir…

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir…

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Mutluluk bilgi ile kazanılır.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Beden ruhun mezarıdır...

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Doğru düşünce bilgidir.

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Birtakım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun…

Demokrasi despotluğa dönüşür.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Adalet ile devlet özdeştir. Devlete yararı olan şey “adaletli”, zararı olan şeyse “adalete aykırı”dır.

Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, her şey bir plan dahilindedir.

ADALETLİ OLMAK herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır. Yani ADALET= EŞİTLİK değildir!