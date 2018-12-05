Platonik aşk bunu da yaptırdı: Pilota 'Uçakta bomba var' mesajı

Trabzon Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Uçuş için hazırlanan bir pilota atılan 'Uçakta bomba var' mesajı, ortalığı karıştırdı. Uçak arandı, bomba bulunamadı. Olayın arkasından 'platonik aşık' çıktı.

Trabzon'da, geçen pazar günü Japonya'nın Osaka kentine uçmaya hazırlanan özel bir havayolu şirketine ait uçağın pilotu Zafer Halidi (38) telefonuna gelen "Uçakta bomba var, senin başına daha çok şey gelecek. Sen Serap'ı merak etme" şeklindeki mesajı görünce şok oldu.

Mesajı gönderen numarayı tanımayan Halidi, hemen polise başvurdu, şikayetçi oldu.

Serap'ın (solda) platonik aşkı, Zafer Halidi'ye (sağda) zor anlar yaşattı.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Uçakta yapılan incelemede, bomba bulunamadı. Uçak Japonya'ya gitmek üzere havalanırken, polis mesajın gönderildiği telefondan, ihbarı yapan Barış Rahmioğlu'na ulaştı.

Pilotun, İstanbul'da yaşayan Serap adında bir kız arkadaşı olduğunu belirleyen polis, bomba ihbarı yapan Rahimoğlu'nun da Serap'a aşık olduğunu ve bu nedenle böyle bir mesaj gönderdiğini düşünüyor.

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