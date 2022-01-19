Playboy’un kirli sırları

ABD’de muhafazakar bir ailede dünyaya gelen Hugh Hefner, 1953’te 27 yaşındayken bir erkek dergisi çıkarmak için 8 bin dolar kredi çekti. Ardından dönemin ünlü film yıldızı Marilyn Monroe’nun 1949’da çekilmiş çıplak fotoğraflarını 200 dolara satın aldı. Kapağında Marilyn Monroe’nun olduğu ‘Playboy’ isimli derginin ilk sayısı 50 bin sattı. 2. Dünya Savaşı sonrasının özgürlükçü ortamından yararlanan Hugh Hefner, 1970’lerde ayda 7 milyon kopya satan dergi sayesinde zamanla dünyanın en zengin ve ünlü isimlerinden biri haline geldi.

KADINLARI AŞAĞILIYORDU

‘Playboy Malikanesi’ adını verdiği evinde modellerle birlikte birçok erkeğin hayal ettiği bir yaşam sürüyordu. 2017’de 91 yaşında öldüğünde cinsel devrimin ‘manevi babası’ olarak kabul ediliyordu. Ancak 24 Ocak’ta yayınlanacak 10 bölümlük bir belgesel, Hugh Hefner’ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

‘Secrets Of Playboy’ isimli belgesele göre; Hugh Hefner cinsel özgürlük şampiyonu kılığına girerken düzinelerce genç kadını aşağılayıcı seks partilerine katılmaya zorlamıştı. Birbiriyle yarışan kadınlar nedeniyle malikanede estetik operasyon ‘zorunlu’ olarak görülüyordu.

ZORLA İLİŞKİ

Eski sevgilisi Sondra Theodore, Hugh Hefner’ın haftada beş gece grup seks talep ettiğini söyledi. Playboy’un yöneticilerinden Miki Garcia, kadınların ‘Playboy ailesinin bir parçası’ olduğuna inandırılarak cinsel ilişkiye zorlandığını belirtti. Hugh Hefner, her hafta ‘Domuz Geceleri’ adını verdiği partiler için özellikle seçilmiş çirkin fahişeleri malikaneye çağırıyordu.

ŞANTAJ YAPIYORDU

İddiaya göre; Hugh Hefner, malikaneden ayrılmak isteyen kadınları, uygunsuz videolarını yayınlamakla tehdit ediyordu. Belgeseldeki en çarpıcı detaylardan biri uyuşturucu bağımlısı olan Hugh Hefner’ın tecavüz hapı kullanmasıydı. Kaygı ve uykusuzluk için kullanılan ‘Metakalon’ adlı hapın ABD’de 1960’lardaki cinsel özgürlük döneminde hipnoz etkisi olduğu keşfedilmişti.

Playboy Malikanesi birçok tecavüz vakasına sahne oldu.

KORKUNÇ DETAYLAR

Hap, kullanan kişinin karşı tarafın isteklerini yerine getirmesini sağlıyordu. Birçok tecavüz vakasında bu hap kullanılınca ABD’de 1985’te yasaklandı. Ancak belgesel, Playboy Malikanesi’nde bu haptan geniş bir stok olduğunu ortaya çıkardı. Belgesele göre; Hugh Hefner, malikanedeki kadınlara sahip olduğuna inanıyordu. Sadece kendisi değil misafirleri de tecavüz hapı verilmiş kadınlara ‘canlarının istediğini’ yapabiliyordu. Hatta kadınlar, hayvanlarla ilişkiye bile zorlanıyordu.

Adam kaçırma ve tecavüz

Belgesel, polis kayıtlarında hiç yer almayan korkunç bir olayı da ortaya çıkardı. 1970’lerde ABD’de çok ünlü olan televizyon yapımcısı Don Corneilus, Playboy’un gece kulüplerinden birinde yeni işe başlayan 20 ve 21 yaşındaki 2 kız kardeşi görünce onları yanına çağırdı.

Don Cornelius, gece kulübünün daimi müşterilerinden olduğu için kızlar, ünlü adamın evine gitmekten çekinmedi. Fakat ikisi de ayrı odalara kilitlendi. 3 gün boyunca işkence gördüler ve defalarca tecavüze uğradılar. Durumu öğrenince Hugh Hefner, kızları kurtardı ama olay hiçbir zaman polise bildirilmedi. Don Cornelius, kulübün devamlı müşterisi olmaya devam etti.