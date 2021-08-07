PlayStation 2’yi taşınabilir konsola dönüştürdüler

PS2 Eclipse, PlayStation Vita’dan alınmış tuşlar, Nintendo Switch Joy-Con analog kolları, 3D tasarlanmış özel bir gövde, batarya ve 480p çözünürlüğe sahip 5 inch bir ekran ile geliyor. Tüm bunları PlayStation2 yapan ise, orijinal PlayStation 2 anakartı ve özel devreler oluyor.

Eclipse, emülasyon yerine direkt olarak PlayStation2 olarak çalışıyor. Bu sayede Eclipse, 4000’den fazla oyunu olan Playstation 2’nin çoğu oyununu problemsiz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Batarya ömrü yaklaşık 2-3 saat olan konsol, oyunları USB bellekten çalıştırdığı için oyunların yükleme sürelerinde performans düşüşü yaşatıyor. Ayrıca Eclipse, batarya göstergesi, konsola entegre hoparlör ve 3.5mm kulaklık girişine sahip.

PlayStation 2 Eclipse, ne yazık ki satışa çıkmayacak.