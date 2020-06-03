PlayStation 4 oyunları için Days of Play indirim kampanyası başlıyor

Sony Interactive Entertainment’ın (SIE) geleneksel hale gelen Days of Play kampanyası, bu yıl da Haziran ayının ilk günlerinde oyuncularla buluşuyor. 3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak.

15 günlük Days of Play kampanyası süresince en popüler PlayStation 4 oyunları indirimli fiyatları ve özel kampanyalarıyla öne çıkıyor. Ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın PlayStation 4’e özel olarak çıkan ve eleştirmenlerden yüksek puanlar alan son oyunu Death Stranding 149 TL’den, bu yıl piyasaya çıkan Nioh 2 249 TL’den, ve yine geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Predator: Hunting Grounds oyunu 149 TL’den satışa sunulacak.

Days of Play kapsamında 3-17 Haziran tarihleri arasında 189 TL fiyatıyla MediEvil ya da Concrete Genie oyunlarından birini alana, bir diğeri hediye edilecek.

Days of Play kampanyası kapsamında sunulan oyun fırsatları şu şekilde:

Death Stranding - 149 TL

Days Gone - 149 TL

Marvel’s Spider-Man GOTY - 189 TL

Nioh 2 - 249 TL

Predator: Hunting Grounds - 149 TL

PlayerUnknown’s Battlegrounds - 99 TL

Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatları ve kutulu oyunlar için geçerli.