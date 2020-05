PlayStation 4 Pro The Last of Us Part 2 sürümü duyuruldu

Sony, PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II sürümünü duyurdu. Özel sürüm konsol, oyunun baş kahramanı olan Ellie'nin dövmesiyle bezenmiş olan mat siyah renkte bir tasarıma sahip. Buna 2 TB'lik HDD ve yine özel tasarım DualShock 4'ler eşlik ediyor.

Kampanya kapsamında farklı ürünler ayrı ayrı satın alınabiliyor. Yani sadece özel sürüm PlayStation 4 Pro'yu, DualShock 4'leri ya da özel sürüm kablosuz kulaklık satın alabilirsiniz.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, The Last of Us Part II temalı PlayStation 4 Pro ve diğer aksesuarlara farklı paketler halinde sahip olabilecek. Örneğin Ellie'nin dövmesi ile bezenmiş özel bir PlayStation 4 Pro, The Last of Us Part II, oyuna özel PlayStation 4 teması, oyunla ilgili avatarlar ve oyuna ait dijital içeriğe erişebilmek için kullanacağınız bir koda sahip olmak isterseniz, ABD'de 399 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

Bir PlayStation 4 Pro sahibiyseniz, 64 dolar karşılığında özel tasarım DualShock 4'e sahip olabiliyorsunuz.

The Last of Us Part II'ye özel olarak hazırlanan kablosuz kulaklık modelini satın almak isterseniz de fiyatı 99 dolar.





PlayStation 4 ile uyumlu olarak çalışabilen 2 TB boyutlu Seagete markalı taşınabilir disk ise 89 dolar.