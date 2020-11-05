Sony tarafından doğrulandığını belirttiği haberine göre PlayStation 5, 1440p QHD çıkışı desteklemeyecek. Bu durum, yeni nesil oyun konsolunu 4K TV ya da standart Full HD bir monitöre bağlayacak olan oyuncuları etkilemeyecek. Ancak 1440p oyuncu monitörüne sahip oyunseverler oyunları 1080p çözünürlükte oynayacak.

Sony’nin PlayStation 5’e neden 1440p QHD çözünürlük desteği eklemediği bilinmiyor. Şirket, oyuncuların çoğunluğunun PlayStation 5’i 4K bir TV’de ya da Full HD bir monitörde oynayacağını düşünerek QHD çözünürlük için desteğe gerek duymamış olabilir.

PlayStation 5, 8.299 TL’lik fiyat etiketiyle 19 Kasım’da satışa çıkacak.











