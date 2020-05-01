PlayStation 5 Haziran ayında resmen tanıtılabilir

GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb'un aktardığı son bilgilere göre Japon şirket, mayısta değil 4 Haziran'da yeni nesil oyun konsolu için bir etkinlik planlıyor. Sony bu duyuruyu onaylamadı. Ancak kaynak bu sefer önceki PlayStation 5 söylentilerinden daha güvenilir. Grubb, geçen ayki Nintendo Direct ve Indie World Showcase'in tarihlerini doğru bir şekilde tahmin etmişti.

Daha önceki iddialara gör Sony, Mart 2021'de sona eren mali yılda beş ila altı milyon adet PlayStation 5 üretmeyi planlıyor. Buna karşılık, PlayStation 4 sadece ilk iki çeyreğinde tam 7,5 milyon adet satmıştı.

PS5'in daha yüksek fiyat etiketi de ilk alımları engelleyebilir. PlayStation 5 için düşünülen fiyatın 499 dolar ila 549 dolar arasında olması öngörülüyor. Türkiye fiyatı ise 4.500-5 bin TL arası olabilir.



