PlayStation 5 için geri sayım başladı

Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliği için nihayet yeni tarih belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, merakla beklenen etkinlik 11 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Türkiye Saatiyle 23.00'da başlayacak olan etkinlikte Resident Evil 8, Silent Hill, COD 2020 ve Demon's Souls remake gibi oyunların duyurusunun yapılması bekleniyor. Ayrıca yeni bir Horizon ve Spider-Man oyunu için de beklentiler var.

PlayStation 4 Pro'nun ardından uzun yıllardır sessizliğini koruyan Sony, beklendiği gibi 2020 yılını geçirmeden yeni oyun konsolu PlayStation 5'i tamamen gün yüzüne çıkarıyor. 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte tüm detaylarının paylaşılması planlanan yeni oyun konsolu, oyun sektörünü de oldukça hareketlendirecek.

Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsele göre 2 TB’lık PlayStation 5’ın fiyatı 599,99 pound, yani vergisiz hâliyle 5.198 TL. Konsolun fiyatının 400 ile 600 dolar arasında değişeceğine dair söylentiler bulunuyordu. Görünüşe göre konsol, söylentilerdeki bu rakamların en üst basamağından raflardaki yerini alacak. Arada kur farkı olsa da PS5'in Avrupa ülkelerinde 599 euro, ABD’de ise 599 dolardan çıkacağı düşünülüyor.







