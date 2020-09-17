PlayStation 5 için God of War: Ragnarok duyuruldu

Sony, kısa süre önce düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde yeni konsolun fiyatını ve beraberinde pek çok oyunun fragmanını yayınladı. Şirket, etkinliğin sonunda oyuncuların bir süredir beklediği God of War: Ragnarok oyununu da duyurdu.

Sony‘nin Santa Monica stüdyosu tarafından geliştirileceği açıklanan oyunun detayları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki oyununun devamı olarak piyasaya sunulacağı ifade edilen oyunun detaylarının ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı tahmin ediliyor.

2021’in sonlarına doğru çıkması beklenen oyunun, bu süreçte bir erteleme alıp 2022’ye sarkacağı da söyleniyor.

PlayStation Plus Collection’da PS4’ün büyük ses getiren oyunlarını tek bir pakette PS5 oyuncularına sunacak. Bu önemli kütüphanede ise Sony’nin en beğenilen oyunlarından olan God of War da yer alacak.





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