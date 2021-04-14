PlayStation 5 için ilk büyük güncellemesi bugün yayınlanacak

Sony, söz konusu güncellemenin PlayStation 5 için ilk büyük sistem yazılımı güncellemesi olacağını söyledi. Güncellem aynı anda tüm dünyadaki PS5 sahiplerine dağıtılacak. Güncelleme ile birlikte PS5’in yanı sıra PS4 ve PlayStation uygulaması da yenilenecek.

Güncellemenin ardından PlayStation 5 oyunlarını uyumlu harici USB sürücülere depolamak mümkün olacak. Sony’nin açıklamalarına göre bir oyunu harici USB sürücüden konsolun dahili SSD’sine kopyalamak, doğrudan SSD’ye indirmekten daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle daha sonra oynamak istediğiniz bir oyunu şimdiden harici USB sürücüye kopyalamak ve oynamak istediğinizde PS5’in dahili SSD’sine geri yüklemek, zamandan kazanmanızı sağlayacak.

PlayStation’ın Paylaşımlı Oyun özelliği de nesiller arası kullanılabilirliğe kavuşacak. Artık PS5 ve PS4 oyuncuları birlikte parti kurarak oyunlarını paylaşabilecek. Buna ek olarak özellikle PS5 oyuncuları, PS4 sahibi arkadaşlarının oyun ekranlarını görüntülemesine izin verebilecek. Share Play ile de oyunları deneyimleme imkanına sahip olacaklar.

Yazılımı güncellemesi, Game Base menüsü de dahil olmak üzere oyun içi sohbeti devre dışı bırakma, oyuncuların ses seviyesini ayarlama, oyun güncellemesini önceden indirme, oyun kitaplığını özelleştirme, ekran yakınlaştırma ve yeni kupa ve istatistik ekranı gibi kullanıcı deneyimi odaklı birkaç değişiklik daha getirecek.