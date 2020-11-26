PlayStation 5 için yeni stoklar ne zaman gelecek?

PlayStation resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, PS5 stokları kısa süre sonra yenilenecek. Yayınlanan açıklamada,"PS5'i tarihimizin en büyük konsol çıkışı yapan tüm oyunculara teşekkür etmek istiyoruz. PS5'e olan talep daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyede, dolayısıyla yıl sonundan önce satıcılara yeni PS5 stoklarının geleceğini doğrulayabiliriz. Lütfen bölge satıcılarınızla iletişimde kalın." ifadeleri kullanıldı.









PlayStation 5, ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Konsolun çıkışının ardından tüm dünyadaki stokları tükenmişti.



