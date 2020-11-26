PlayStation 5 için yeni stoklar ne zaman gelecek?
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, tarihi bir rekora imza attı ve tüm dünyada stoklarını bitirdi. Satış rakamlarını açıklamayan şirket, kısa süre sonra PS5 stoklarının yenileneceğini söyledi.
26 Kasım 2020, Perşembe 14:01 Son Güncelleme:
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PlayStation resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, PS5 stokları kısa süre sonra yenilenecek. Yayınlanan açıklamada,"PS5'i tarihimizin en büyük konsol çıkışı yapan tüm oyunculara teşekkür etmek istiyoruz. PS5'e olan talep daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyede, dolayısıyla yıl sonundan önce satıcılara yeni PS5 stoklarının geleceğini doğrulayabiliriz. Lütfen bölge satıcılarınızla iletişimde kalın." ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/PlayStation/status/1331583421668319234
PlayStation 5, ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Konsolun çıkışının ardından tüm dünyadaki stokları tükenmişti.
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