PlayStation 5 ile gelen DualSense Türkiye’de ne kadar satılacak?
PlayStation 5’in kontrol cihazı DualSense’in fiyatı açıklandı. PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde Türkiye'de 8299 TL'den satışa sunulacak. Peki konsoldan ayrı satın alınmak istendiğinde DualSense'in fiyatı ne kadar?
04 Kasım 2020, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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PlayStation 5'in en çok konuşulan aksesuarlarından biri kontrolcüsü DualSense. Bu yeni kontrol cihazının Türkiye fiyatı belli oldu. PS5'i satın alanlar kutu içinden çıkan bir adet DualSense'e de sahip olacak. Ancak ikinci bir DualSense'i almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekecek.
PlayStation 5 ile birlikte gelecek olan diğer aksesuarların fiyatları henüz belli olmadı.
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