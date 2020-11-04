PlayStation 5 ile gelen DualSense Türkiye’de ne kadar satılacak?

PlayStation 5'in en çok konuşulan aksesuarlarından biri kontrolcüsü DualSense. Bu yeni kontrol cihazının Türkiye fiyatı belli oldu. PS5'i satın alanlar kutu içinden çıkan bir adet DualSense'e de sahip olacak. Ancak ikinci bir DualSense'i almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekecek.

PlayStation 5 ile birlikte gelecek olan diğer aksesuarların fiyatları henüz belli olmadı.