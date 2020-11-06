PlayStation 5 kutu açılışı ve ilk izlenim

Aylarca ekran görüntülerinin üzerinde durup, video izledikten ve PS5 hakkında mümkün olan her türlü bilgiyi tükettikten sonra , nihayet Sony'nin yeni nesil konsolunu ilk elden deneme şansı bulduk. DualSense kontrolcü ve yerleşik Astro's Playroom oyunu derken, PlayStation 5 ile bizleri pek çok oyun ve yenilik bekliyor.

Bu videoda sadece kutu açılışı ve konsol hakkında bazı önemli bilgiler üzerinde duruyoruz. O nedenle de PS5'in gerçekten neler yapabileceğini ve yeni kullanıcı arayüzünde gezinmenin nasıl bir şey olduğunu tartışmak için henüz çok erken. Ancak sonunda sistemin kendisi elimizde ve hakkında konuşmak için de epey zamanımız var.

İlerleyen dönemde farklı PlayStation 5 videoları ile de karşınızda olacağız.



