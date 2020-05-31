PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak?

Şirketin resmi Twitter hesabı üstünden yaptığı bir paylaşımla cihazın 4 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da tanıtacağını açıkladı.

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre ilk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı.