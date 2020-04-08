PlayStation 5 oyun kolu DualSense tanıtıldı

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5’in yeni kontrol cihazı DualSense iki önemli yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki PS5’e gelen ‘haptic’ dokunma sistemi olacak. Bu yeni teknolojiyle kontrol cihazı DualSense'de bulunan ‘haptic’ sensörler sayesinde kullanıcılar, dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler alabilecek.

Ryan’ın açıklamasına göre PlayStation 5’teki bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında ikili mücadeleye girdiğinde, yaşadığı “titreme” deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine (çamur, toprak, asfalt, çim vs) göre DualSense'de farklı tepkiler alınabilecek.

PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony’nin yeni nesil oyun konsolundaki oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir olan yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerini kullanabilecek.

PlayStation 5, 20 Kasım 2020’de çıkacak ve 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Xbox Series X ise 1TB SSD ile çıkış yapacak.

Sony'nin PlayStation 5 için açıkladığı diğer özellikler arasında 4K 120FPS ve 8K desteği, Ray Tracing ve geriye uyumluluk gibi özellikler yer alıyor.

PlayStation 5’in fiyatı resmi olarak henüz belli değil. Şu an PS4 Pro 399 dolara satılıyor ve yeni oyun konsolunun en az 490 dolara satılması bekleniyor.