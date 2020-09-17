PlayStation 5 oyunları 69,99 dolara kadar mal olacak

Beklenmedik olmasa da, fiyat noktası, yeni bir oyun için tipik olarak yaklaşık 60 dolara mal olan mevcut konsol çağından bir sıçrama. Bluepoint'in Demon's Souls remake ve Destruction All Stars gibi lansman günü oyunları yeni fiyat noktasında ilk olacak.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 49,99 dolara, Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition genişletilmiş versiyonu ise 69,99 dolara fiyatla satışa sunulacak.

Sony, PlayStation 5’in (PS5) resmi fiyatlarını açıkladı

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatını resmen açıkladı.

Online etkinlikte yapılan resmi açıklamaya göre diskli PlayStation 5 499 dolar, disksiz dijital versiyon ise 399 dolardan satışa sunulacak.

PlayStation 5 yurt dışı fiyatları şu şekilde:

Diskli model: 499 dolar

Disk sürücüsüz yani dijital model: 399 dolar

PlayStation 5 kullanıcılara neler sunuyor?

PlayStation 5, 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciye sahip. Grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 2,23 GHz frekans hızında 36 bilgi işlem birimine sahip RDNA 2, PS5 için etkileyici bir 10.28 teraflop ortaya koyuyor. Üstelik PS5, 8K çözünürlüğü de destekliyor.

Konsolun, dahili depolama birimi 825 GB SSD olacak. Aynı zamanda NVMe SSD slotu ile artırılabilir hafızaya destek veriyor. Harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM yer alıyor.