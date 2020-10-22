Bilim & Teknoloji PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

Bilim & Teknoloji

PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!

PlayStation 5 çıkış oyunlarının Türkiye fiyatları yeni PS Store'da ortaya çıktı. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları haberimizin devamında görebilirsiniz.

22 Ekim 2020, Perşembe 00:51 Son Güncelleme:
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PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar beklentilerin biraz aşağısında kaldı. Ancak yine de birçok kişi için pahalı olduğunu belirtelim.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ortaya çıkan görüntüye göre PlayStation 5 için Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 euro.

PlayStation 5 için oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

Demon's Souls - 619,00 TL

Destruction All-Stars - 619,00 TL

Spider-Man: Miles Morales - 459,00 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition - 619,00 TL

Godfall - 569,00 TL

Sackboy Büyük Macera - 539,00 TL

Watch Dogs Legion - 499,00 TL

Fary Cry 6 - 499,00 TL

Hitman 3 - 499,00 TL

Call of Duty Black Ops Cold War - 569,00 TL

Assassin's Creed Valhalla - 499,00 TL

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