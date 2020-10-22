PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı!
PlayStation 5 çıkış oyunlarının Türkiye fiyatları yeni PS Store'da ortaya çıktı. PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları haberimizin devamında görebilirsiniz.
22 Ekim 2020, Perşembe 00:51 Son Güncelleme:
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PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar beklentilerin biraz aşağısında kaldı. Ancak yine de birçok kişi için pahalı olduğunu belirtelim.
Ortaya çıkan görüntüye göre PlayStation 5 için Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 euro.
PlayStation 5 için oyunlar ve fiyatları şu şekilde:
Demon's Souls - 619,00 TL
Destruction All-Stars - 619,00 TL
Spider-Man: Miles Morales - 459,00 TL
Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition - 619,00 TL
Godfall - 569,00 TL
Sackboy Büyük Macera - 539,00 TL
Watch Dogs Legion - 499,00 TL
Fary Cry 6 - 499,00 TL
Hitman 3 - 499,00 TL
Call of Duty Black Ops Cold War - 569,00 TL
Assassin's Creed Valhalla - 499,00 TL
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