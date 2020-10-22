PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı. Yeni PS Store'da görülen fiyatlar beklentilerin biraz aşağısında kaldı. Ancak yine de birçok kişi için pahalı olduğunu belirtelim.

Ortaya çıkan görüntüye göre PlayStation 5 için Demon's Souls 619 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Avrupa fiyatı normalde 80 euro.

PlayStation 5 için oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

Demon's Souls - 619,00 TL

Destruction All-Stars - 619,00 TL

Spider-Man: Miles Morales - 459,00 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition - 619,00 TL

Godfall - 569,00 TL

Sackboy Büyük Macera - 539,00 TL

Watch Dogs Legion - 499,00 TL

Fary Cry 6 - 499,00 TL

Hitman 3 - 499,00 TL

Call of Duty Black Ops Cold War - 569,00 TL

Assassin's Creed Valhalla - 499,00 TL