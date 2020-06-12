PlayStation 5, 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciye sahip. Grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 2,23 GHz frekans hızında 36 bilgi işlem birimine sahip RDNA 2, PS5 için etkileyici bir 10.28 teraflop ortaya koyuyor. Üstelik PS5, 8K çözünürlüğü de destekliyor.

Konsolun, dahili depolama birimi 825 GB SSD olacak. Aynı zamanda NVMe SSD slotu ile artırılabilir hafızaya destek veriyor. Harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM yer alıyor.

PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman?

PlayStation 5'in çıkış tarihi henüz belli değil, ancak Sony, konsolun bu yıl piyasaya sunulacağını söyledi. Sony yöneticileri tarih ve fiyatın yakında açıklanacağını belirtti.

PS5 fiyatı ne kadar?

PlayStation 5'in fiyatının 500 dolardan fazla olacağı söyleniyor. Ancak resmi fiyatı henüz açıklanmadı.

Konsolun iki sürümü olacağını da belirtelim. Birinde CD sürücüsü yer alacak, diğerinde ise bu olmayacak oyunlar ve içerikler sadece dijital olarak kaydedilecek.

Geçmiş yıllarda ve nesillerde olduğu gibi, konsol üretimi sırasında kesinlikle PS5'in farklı modelleri çıkacak.

PlayStation 5 ile gelecek oyunlar neler?

Lansman sırasında PS5 için söylentilerden bazıları "Madden 21" ve "Bloodborne: Remastered" tanıtılmadı.

Etkinlik sırasında gösterilen oyunların tam listesi şu şekilde:

Grand Theft Auto V

PS5 sahipleri 2021'de "genişletilmiş ve geliştirilmiş" GTA Vê sahip olabilecek.

Spider-Man: Miles Morales

2020 tatil sürümü için hazırlanan "Spider-Man: Miles Morales",i Spider-Man’in varsayılan devamı olan Peter Parker'ı içermiyor.

Gran Turismo 7

Ünlü yarış serisi PlayStation konsollarına geri dönüyor.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Çıkış tarihi yok, ancak özellikle PS5 için üretilmiş olan Ratchet and Clank serisinin devamı olacak.

Project Athla

Square Enix'in Project Athia’sı sadece PS5 için tasarlanmış bir oyun. Bir çeşit fantezi oyunu gibi görünüyor.

Stray

Oyun bir kedi simülatörü gibi görünüyor. 2021'de piyasaya sürülecek.

Returnal

Uzayda geçen, bir çeşit bilim kurgu gerilim filmi gibi görünüyor. Çıkış tarihi ise yok.

Sackboy: A Big Adventure

LittleBigPlanet devamı Sackboy, 3D platform/macera tarzında bit oyunu.

Destruction Allstars

Fortnite ve Rocket League gibi görünen bir oyun. Yine de göründüğü kadar havalı olmadığı söyleniyor. Çıkış tarihi ise yok.

Kena: Bridge of Spirits

Ember Lab'den üçüncü şahıs animasyonlu aksiyon-macera oyunu. Çıkış tarihi yok.

Goodbye Volcano High

Antropomorfik hayvanlar içeren animasyon tarzında bir oyun ve 2021'de piyasaya sürülecek.

OddWorld: Soulstorm

OddWorld serisinin son bölümü. Çıkış tarihi açıklanmadı.

Ghostwire: Tokyo

Japonya'da geçen birinci şahıs doğaüstü aksiyon oyunu. 2021’de geliyor.

Jett: The Far Shore

Tatil temelli bir macera oyunu ve 2020 tatilde geliyor.

Godfall

Gear20'den aksiyon dolu bir oyun. Bu oyun da 2020 tatil sezonunda geliyor.

Solar Ash

2021’de gelecek üçüncü şahıs fantezi oyunu.

Hitman III

Yeniden canlandırılan Hitman serisinin üçüncü oyunu, Ocak 2021'de geliyor.

NBA 2K21

Zion Williamson'lı fragman ile yayınlanan basketbol oyunu, 2020 sonbaharda gelecek.

Bugsnax

Bu oyunda bütün hayvanlar yiyeceklerden yapılmış. Bu da 2020 tatil sezonunda gelecek.

Demon's Souls

Çıkış tarihi yok. Yeni bir güncelleme gibi görünüyor.

Deathloop

Şovun en kapsamlı fragmanında, bir zaman döngüsünde suikastçılara karşı yine bir suikastçıyı oynuyorsunuz.

Resident Evil VIII: Village

Chris Redfield bu oyunda geri dönüyor. Çıkış tarihi ise yok.

Pragmata

Death Stranding’e benziyor. 2022’de gelecek.

Horizon 2: Forbidden West

Çılgınca popüler olan Horizon: Zero Dawn’ın devamı. Çıkış tarihi yok.







