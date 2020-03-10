PlayStation 5 teknik özellikleri nihayet sızdırılmış olabilir
Sony, henüz konsolun donanımı hakkında belirli ayrıntıları açıklayamadığından Sony'nin PlayStation 5'inde tam özellikli bir sayfa bulunmuyor. PS5'in en azından Xbox Series X resmi spesifikasyonlarıyla eşleşmesi bekleniyor. Çünkü her iki konsol da AMD tarafından üretilen benzer özel CPU ve GPU yongalarının yanı sıra yeni nesil SSD'leri büyük hız artışlarıyla paylaşacak.
10 Mart 2020, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
Mart ayının ikinci haftası ve Sony, şirketin geçen yıl yaptığı tüm belirsiz duyuruların yanı sıra yeni PlayStation 5 hakkında hiçbir şey açıklamadı. Şimdiye kadar sadece PlayStation 5’in süper hızlı bir SSD’ye sahip olacağı ve yeni geliştirilen DualShock 5 kontrolcüsüne sahip olacağı belli oldu.
Sony'nin birkaç ay önce CES'den sonra söylediği gibi konsolun en önemli özellikleri hala gizli. Microsoft, Xbox Series X tasarımını üç ay önce ortaya çıkarmasına rağmen, PS5’in tasarımı da belli değil.
Koronavirüs olmasaydı, Sony’nin duyurusu hakkında endişelenmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Ancak koronavirüs yayılımı şu anda dünyada olan en önemli şey ve PS5 lansmanı üzerinde de büyük bir etkisi olabilir.
Sony, salgın yüzünden üç oyun etkinliğini iptal etti. Şu anda Sony'nin uygun bir PS5 çıkarma etkinliğini ne zaman veya nerede yapacağı belli değil. Bu arada, Microsoft birkaç hafta önce yeni Xbox için neredeyse tüm teknik özellikleri yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 hakkında yeni bir sızıntı oldu. Resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntı, PlayStation 5'in teknik özelliklerini, PS5 çıkış tarihi ile birlikte ortaya koyuyordu.
Söylentilere göre PlayStation 5’in teknik özellikleri:
- 13.3TF Custom RDNA 2 GPU @ 1.7GHZ with 60 Compute Units
- AMD Zen2 8 core @ 3.4 GHZ
- 16GB GDDR6 RAM + 4GB DDR4 RAM
- 5.5 GB/s hızlı 1TB SSD
- Özel RT ve 3D ses çekirdekleri
- 565GB Bant genişliği
- Önceki bütün PlayStation modellerinin oyunları il uyumluluk
- Kalp atış takibi ve dahili mikrofona sahip DualShock 5
- Sesli komutlarla çalışacak PlayStation AI sesli asistanı
Sızıntıya göre Sony, PlayStation 5 ile ilgili duyurusunu 3 Mart tarihinde gerçekleştirecek.
Geriye dönük uyumluluk konusunda ise PlayStation 5’in bu konuda destek vereceği söyleniyor. Bu gelişme, bazı PlayStation 1 oyunlarının PlayStation 5 için yeniden düzenlenmesini sağlayabilir.
Sony, PS5'in fiyatını henüz onaylamadı, ancak 499 dolar gibi bir fiyatla bu yaz tatilinde geleceği söyleniyor.