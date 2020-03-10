PlayStation 5 teknik özellikleri nihayet sızdırılmış olabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Mart ayının ikinci haftası ve Sony, şirketin geçen yıl yaptığı tüm belirsiz duyuruların yanı sıra yeni PlayStation 5 hakkında hiçbir şey açıklamadı. Şimdiye kadar sadece PlayStation 5’in süper hızlı bir SSD’ye sahip olacağı ve yeni geliştirilen DualShock 5 kontrolcüsüne sahip olacağı belli oldu.

Sony'nin birkaç ay önce CES'den sonra söylediği gibi konsolun en önemli özellikleri hala gizli. Microsoft, Xbox Series X tasarımını üç ay önce ortaya çıkarmasına rağmen, PS5’in tasarımı da belli değil.

Koronavirüs olmasaydı, Sony’nin duyurusu hakkında endişelenmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Ancak koronavirüs yayılımı şu anda dünyada olan en önemli şey ve PS5 lansmanı üzerinde de büyük bir etkisi olabilir.

Sony, salgın yüzünden üç oyun etkinliğini iptal etti. Şu anda Sony'nin uygun bir PS5 çıkarma etkinliğini ne zaman veya nerede yapacağı belli değil. Bu arada, Microsoft birkaç hafta önce yeni Xbox için neredeyse tüm teknik özellikleri yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 hakkında yeni bir sızıntı oldu. Resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntı, PlayStation 5'in teknik özelliklerini, PS5 çıkış tarihi ile birlikte ortaya koyuyordu.

Söylentilere göre PlayStation 5’in teknik özellikleri:

13.3TF Custom RDNA 2 GPU @ 1.7GHZ with 60 Compute Units

AMD Zen2 8 core @ 3.4 GHZ

16GB GDDR6 RAM + 4GB DDR4 RAM

5.5 GB/s hızlı 1TB SSD

Özel RT ve 3D ses çekirdekleri

565GB Bant genişliği

Önceki bütün PlayStation modellerinin oyunları il uyumluluk

Kalp atış takibi ve dahili mikrofona sahip DualShock 5

Sesli komutlarla çalışacak PlayStation AI sesli asistanı

Sızıntıya göre Sony, PlayStation 5 ile ilgili duyurusunu 3 Mart tarihinde gerçekleştirecek.

Geriye dönük uyumluluk konusunda ise PlayStation 5’in bu konuda destek vereceği söyleniyor. Bu gelişme, bazı PlayStation 1 oyunlarının PlayStation 5 için yeniden düzenlenmesini sağlayabilir.

Sony, PS5'in fiyatını henüz onaylamadı, ancak 499 dolar gibi bir fiyatla bu yaz tatilinde geleceği söyleniyor.