PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Online istatistik portalı Statista'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, ilk defa 1994 yılında Japonya'da Sony tarafından satışa sunulan PlayStation, oyun konsolları arasında öne çıkıyor ve uzun yıllardır oyunseverlerden büyük ilgi görüyor.

2000 yılında beğeniye sunulan PlayStation 2, "en çok satılan oyun konsolları" listesinde 157 milyon adet satış rakamıyla ilk sırada yer alıyor. 20 yıl içerisinde piyasaya birçok oyun konsolu modeli sunulsa da PlayStation 2'nin satış rekoru geçilemedi. Ayrıca, diğer PlayStation modelleri de en çok satanlar arasında bulunuyor. Sony; PlayStation 4 ile 113 milyon, ilk PlayStation modeli ile 102 milyon, PlayStation 3 ile 87 milyon adet satış rakamına ulaştı.

Oyun konsolu satışları ve diğer oyun servisleri Sony'nin gelir kalemleri arasında ciddi bir bölümü oluşturuyor. Statista'nın verilerine göre Sony, geçen yıl oyun ve ağ servislerinden 20,8 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirle birlikte oyun ve ağ servisleri, şirketin en çok gelir elde ettiği ürün grubu oldu. Öte yandan, Sony'nin toplam geliri geçen yıl 76 milyar dolar seviyesine ulaştı ve şirket "dünyanın en büyük 100 şirketi" arasında yer aldı.

26 yıldır oyun konsolu üretimini sürdüren Sony, güncel teknolojileri kullanarak belli aralıklarla yeni oyun konsolu modellerini oyunseverlerle buluşturuyor. En son 2013'te dünyanın en çok satılan 4'üncü oyun konsolu olan PlayStation 4'ü satışa sunan şirket, 7 yılın ardından PlayStation 5'i 12 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sony'nin açıklamasına göre, PlayStation 5; ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'de 12 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Konsol, 19 Kasım'da ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerde satışa sunulacak.

Sony Interactive Entertainment Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Jim Ryan, yaptığı açıklamada, PlayStation 5 ile birlikte bir oyunun nasıl görüneceği, hissedileceği ve oynanacağı deneyiminin ötesine geçen yeni nesil bir deneyim sunacaklarını belirtti.

Türkiye satış fiyatının duyurulması bekleniyor

PlayStation 5'in iki versiyonu bulunuyor. Ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyon 499 dolar, optik sürücü yer almayan dijital versiyon ise 399 dolar tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yer alacak.

ABD'de ön siparişler alınmaya başlandı. Sony'nin sitesindeki açıklamada, ön sipariş için ayrılan PlayStation 5 stokunun limitli olduğu, ilk kayıt yaptıranlardan başlanarak geri dönüş yapılacağı belirtildi. Türkiye'de çeşitli e-ticaret siteleri konsolla ilgili yüksek liste fiyatı belirlese de Türkiye'deki satış fiyatına ilişkin resmi ve net bir bilgi bulunmuyor.