PlayStation 5 Türkiye’de satışa çıktı

Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, “Bugün, PlayStation markası için tarihi bir an ve SIE olarak hepimiz PlayStation 5’in çıkışını, hayranlarımız, oyun yapımcıları ve sektör partnerlerinden oluşan topluluğumuzla birlikte kutluyoruz. PS5, oyunculukta yeni bir çağı başlatacak olan gerçek bir yeni nesil konsolu temsil ediyor. Oyuncular bugünden itibaren yeni dünyaları keşfetmeye başlayacağı için çok heyecanlıyım. Ayrıca aynı derecede PS5’in gelecek olan ve oyun deneyimini ileriye taşımaya devam edecek olan oyunları için de sabırsızlanıyorum. Yetenekli topluluklara sahip, dünya çapında başarılı oyun yapımcılarıyla birlikte çalıştığımız için onur duyuyoruz. Onların yaratıcılıkları, PS5 ile oyunun geleceğinin sınırsız olasılıklara ulaşmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

PlayStation 5’in oyun kütüphanesi, SIE Worldwide Studios’un çıkış oyunları olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera ve Astro’s Playroom ile birlikte PlayStation konsol tarihinin en iyi çıkış listesine sahip. PS5 sahipleri, aralarında Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ve çok daha fazlasının bulunduğu çok sayıda merakla beklenen oyunu bu sezonda oynayabilecek. Ayrıca bağımsız geliştiricilere ait Bugsnax (Young Horses) ve The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive) gibi oyunlar, PS5’in farklı içeriklere sahip geniş listesini de gösteriyor.





PS5 sahipleri önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla harika oyuna kavuşacak. Worldwide Studios özel oyunları olan Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ve yeni God of War oyunu gelecek oyunlar arasında bulunuyor. Ayrıca Arkane Studios/Bethesda Softworks tarafından yapılan DEATHLOOP™, Tango Gameworks/Bethesda Softworks tarafından yapılan Ghostwire: Tokyo, Luminous Productions/Square Enix tarafından yapılan Project Athia (Nihai İsmi Belli Değil) ve Square Enix tarafından yapılan Final Fantasy XVI ilk defa PS5 için piyasaya çıkacak. Capcom tarafından yapılan Resident Evil Village ve Warner Bros. Games tarafından yapılan Hogwarts Legacy de PS5’in merakla beklenen oyunları listesini tamamlıyor.

Kasım ayında konsolun piyasaya çıkışıyla beraber PlayStation Plus üyeleri, PlayStation 4 neslini tanımlayan ve özel olarak seçilmiş 20 adet PS4 oyununu barındıran PlayStation Plus Collection sayesinde oyunları indirerek PlayStation 5 konsollarında oynamaya başlayabilirler. PlayStation Plus Collection, incelemelerde yüksek puanlar alan Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve daha fazlasını içeriyor.

Dünya çapındaki geliştiriciler topluluğundan ilham alarak PS5, oyuncuları eşi benzeri görülmemiş hıza, görsel doğruluğa ve duyumsal kapsayıcılığa sahip oyun dünyalarına götürüyor. Oyuncular, PS5’in ultra-yüksek hızlı SSD’si sayesinde neredeyse anında yükleyen yükleme sürelerinin, nefes kesen 4K grafiklerin ve saniyede 120 kareye kadar çıkan akıcı oynanışın keyfini yaşayabiliyor. DualSense kablosuz kontrol cihazının geliştirilmiş dokunsal geri bildirim özelliği ile uyarlanabilir tetikleri ve Tempest 3D AudioTech teknolojisinin sağladığı kapsayıcı ses sistemi ile PlayStation 5, oyuncuların algılarını artırarak, oyun dünyasına ışınlanmış gibi hissetmelerini sağlıyor.

Bu dönüştürücü oyun deneyimine ek olarak PlayStation 5, aralarında Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube gibi stream uygulamaları ve çok daha fazlasının bulunduğu bir eğlence deneyimi sunuyor. PlayStation 5’te medya ve eğlence için özel olarak ayrılmış bir alan bulunuyor, böylece oyunlar ile film/TV arasında hızlı ve kolay geçiş mümkün oluyor.