PlayStation 5 verilerin USB belleğe kopyalanmasına izin vermiyor

PlayStation 5, kayıtlı verilerin harici depolama cihazlarına kopyalanmasına destek vermiyor. Kullanıcıların cihazlarındaki kayıtlı dosyaları bir PS5'ten diğerine taşımak için PlayStation Plus aboneliğinde sunulan Sony'nin bulut depolama sistemini kullanmaları gerekiyor.

PlayStation 4, kullanıcıların verilerini bulut depolamaya ek olarak herhangi bir harici depolama cihazına kopyalamasına da olanak sağlıyor. Böylece konsollarının başına herhangi bir durum gelirse USB depolama cihazlarına veya bulut sistemine kaydedilen dosyalara başka bir cihazdan erişilebiliyor.

Bulut depolamayı kullanabilmek için kullanıcıların PlayStation Plus abonelik sistemine ödeme yapmaları, ardından bulut kayıtlarına erişim için aktif bir ağ bağlantısına sahip olmaları gerekiyor.

PlayStation 5, 8.299 TL’lik fiyat etiketiyle 19 Kasım’da satışa çıkacak. Kutudan bir adet DualSense çıkıyor. İkinci bir DualSense satın almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekiyor.



