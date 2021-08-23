PlayStation 5’in daha hafif modeli sessizce satışa çıktı

PlayStation'ın diskli sürümünün lansman modeli CFI-1XXX model numarasını kullanıyor. Yeni model ise CFI-11XX numarasına sahip.

Yeni model şu an piyasada satışta olan PlayStation 5 ile bazı farklılıklara sahip. Bunlardan ilki stand bağlantı noktasındaki değişiklik. Normalde standı, PlayStation 5'e bir tornavida yardımıyla bağlayabiliyorsunuz. Yeni modele eklenen bir vida sayesinde ise standı elinizle rahat bir şekilde takabileceksiniz.

Diğer farklılık ise ağırlıkta. Yeni model, lansman modeline göre 300 gram daha hafif, yani 3.3 kg. Yeni konsolun neden 300 gram daha hafif olduğu belli değil.