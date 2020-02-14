Onur Binay/posta.com.tr

Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre PlayStation 5'in birim başına üretim maliyeti, 450 dolar olacak. Fiyatın bu denli yüksek olmasının nedeni DRAM ve yüksek hızlı NAND bellekler. Peki bu üretim maliyeti, PlayStation 4'e oranla nasıl bir değişiklik gösteriyor?

PlayStation 4, piyasaya sürüldüğü dönemde üretim maliyeti yaklaşık 381 dolardı. Sony de PlayStation 4'ü 399 dolar karşılığında satışa sunmuştu. Yani şirket, her bir PlayStation 4'ten net olarak 18 dolar kar ediyordu. Eğer Sony, PlayStation 5'te benzer bir brüt kar marjı elde etmek isterse, PlayStation 5'i en az 470 dolara satışa sunabilir.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Xbox One ve Xbox One X'i 499 dolar karşılığında satışa sunmuştu. Xbox Series X de benzer fiyatlarda olabilir.



