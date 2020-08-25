Sony tarafından başvurusu yapılan bir patente göre DualSense kontrolcüsü; oyuncunun kısa bir süre kullanım davranışlarını izleyerek kayıtlı olan profillerden ona ait olanını tahmin ederek giriş yapıyor. Böylece oyuncunun seçim yapmasına gerek kalmıyor. Patent ayrıca birkaç başka çevre birimi de gösteriyor. Bu nedenle bu yenilik DualSense denetleyiciyle sınırlı olmayabilir, gelecekteki cihazlarda da yer alabilir.









PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü, yeni nesil için gerçek bir oyun değiştirici olmayı vaat ediyor. Ayrıca geliştiricilerin, oyuncuların oyunlarla etkileşimini değiştirecek yeni fikirler bulmak için dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler gibi benzersiz özelliklerini kullanmalarına izin veriyor. Geçen hafta, Demon's Soul'un yaratıcı yönetmeni Gavin Moore da dahil olmak üzere birçok geliştirici, yeni denetleyiciden nasıl faydalandıklarını açıkladı.

PlayStation 5 ve DualSense denetleyici bu yıl dünya çapında piyasaya sürülecek.



