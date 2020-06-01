PlayStation 5’in tanıtım tarihi ertelendi

Sony kısa süre önce resmi Twitter hesabı üstünden yaptığı bir paylaşımla cihazın 4 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da tanıtacağını açıklamıştı. Ancak 4 Haziran'da yapılması planlanan PlayStation 5 etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

Sony’den yapılan açıklama şu şekilde:

“4 Haziran tarihindeki PlayStation 5 etkinliğini erteleme kararı aldık. Dünya genelindeki oyuncuların PS5 oyunlarını heyecanla beklediğini biliyoruz ancak bugünlerin kutlama zamanı olmadığını düşünüyor ve daha önemli seslerin duyulması için geride duruyoruz."

Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor. Planlananlara göre ilk etapta 2 milyon adet daha az üretilecek. Cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı.