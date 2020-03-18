PlayStation 5, 36 işlem birimine sahip, 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunan özelleştirilmiş bir AMD RDNA 2 grafik kartını bünyesinde barındırıyor. PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'ya göre bir artış var ama Xbox Series X'in biraz gerisinde kalınmış.

CPU tarafında PlayStation 5'in merkezinde AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalışıyor.

PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Xbox Series X ise 1TB SSD ile çıkış yapacak.

Sony'nin PlayStation 5 için açıkladığı diğer özellikler arasında 4K 120FPS ve 8K desteği, Ray Tracing ve geriye uyumluluk gibi özellikler yer alıyor.

PlayStation 5’in fiyatı resmi olarak henüz belli değil. Şu an PS4 Pro 399 dolara satılıyor ve yeni oyun konsolunun en az 490 dolara satılması bekleniyor. Yeni oyun konsolu bu yılın sonunda satışa sunulacak.