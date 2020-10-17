Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle: “PlayStation 5, 8299 TL’lik satış fiyatı ile 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye’de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.”

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.







