Sony’nin merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) resmi olarak tanıtıldı. Ancak fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kısa süre önce Sony Playstation 5’in Türkiye fiyatının ne kadar olabileceğini sizlere aktarmıştık. Şimdiyse PlayStation 5’in yurt dışı satış fiyatının belli olduğu iddia ediliyor.









Yurt dışı kaynaklı bir satış kanalında görüntülenen yeni fiyatlara göre, PlayStation 5 dijital sürüm fiyatının 399 euro, diskli sürümünün ise 499 euro olacağı ortaya çıktı. DualSense fiyatı ise aynı sızıntıya göre 49 euro seviyesinde yer alıyor.









Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda PS5 diskli versiyonunun $499/£449/€499 fiyat etiketine sahip olacağı söylenmişti. PS5 dijital sürümünün ise $399/£349/€399 olacağı aktarılmıştı.

Sony konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

PlayStation 5 kullanıcılara neler sunuyor?

PlayStation 5, 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemciye sahip. Grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. 2,23 GHz frekans hızında 36 bilgi işlem birimine sahip RDNA 2, PS5 için etkileyici bir 10.28 teraflop ortaya koyuyor. Üstelik PS5, 8K çözünürlüğü de destekliyor.

Konsolun, dahili depolama birimi 825 GB SSD olacak. Aynı zamanda NVMe SSD slotu ile artırılabilir hafızaya destek veriyor. Harici depolamaya olanak sağlamak için de ekstra USB portu bulunuyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM yer alıyor.







