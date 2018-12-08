PlayStation Classic almak ne kadar mantıklı

Özellikle 2018’de retro konsollara olan ilgi daha da arttı. Bunu ilk fark eden firma Nintendo oldu. Japon konsol devinin satışa sunduğu NES Classic Mini büyük bir ilgiyle karşılandı. Nintendo’nun 59 dolarlık etiketle satışa sunduğu mini ev konsolu, sadece saniyeler içerisinde tükendi. NES Classic’e olan talebin ardından Nintendo SNES Classic versiyonunu da satışa sundu. Bu seferki fiyat etiketi ise yaklaşık olarak 75 dolardı. Aynı NES Classic’te olduğu gibi SNES Classic de saniyeler içerisinde tükendi.

Tabi ki şu noktayı da belirtmemiz gerekiyor. Nintendo’nun iki klasik konsolu da hali hazırda stoklarda satın alınabilir durumda.

Bu durumun farkına varan Sony, bizim Nintendo’dan neyimiz eksik edasıyla PlayStation Classic’i duyurdu. Peki, kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan PlayStation Classic alınır mı yoksa alınmaz mı? İşte bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız.

800 TL’lik klasik konsol!

Öncelikle şunu belirtelim. PlayStation Classic, orijinal PlayStation figürü gibi görünüyor. Yani arada önemli bir boyut ve ağırlık farkı var. İşin güzel yanı ise tasarımın birebir aynı olması.

Gelelim konsolun içerisinde yer alan oyunlara. Bu konudaki detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz. Fakat yine de peşinen belirtelim. PS Classic içerisinde 20 oyun ile birlikte geliyor.

Peki neden 20 oyun? Sonuçta Sony bu konsola 500 oyun bile sığdırabilirdi. Malum PlayStation oyunlarının en kralı bile 1GB boyuta sahip. Peki hal böyleyken Sony neden 20 oyunla yetindi?

Aslında cevap son derece basit. Malum, Sony PS Classic’e koyduğu her bir oyun için yapımcı stüdyolara telif bedeli ödemek zorunda. Hal böyle olunca Sony’nin koyduğu oyun sayısı da hayli kısıtlı olmuş.

İşin kötü yanı, bu konsolu aldığınızda 20 oyun dışında farklı bir PlayStation oyunu da oynayamıyorsunuz.

İkinci el PlayStation almak daha mantıklı

Peki bu şartlar altında 800 TL verip PlayStation Classic alınır mı? Dürüst olalım, alınmaz. Belki koleksiyon yapmayı çok seviyorsanız, orası ayrı. Fakat PS One oyunlarını oynamak için PS Classic çok fazla lüks.

Zira birçok ikinci el ürün satan uygulama ve e-ticaret portallarında 100 – 200 TL bandına orijinal PlayStation bulmanız mümkün. Üstelik bunların pek çoğu çipli cihazlar. Yani internetten indirip dilediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Her ne kadar korsana karşı olsak da orijinal PlayStation oyunu bulmak çok zor olduğu için böyle bir yola başvurmanız makul olacaktır.

Bir yanda 800 TL verip 20 oyunla kısıtlı kalacağınız PlayStation Classic, diğer yanda ise 100 ya da 200 TL’ye alıp, kafanıza esen oyunu oynayabileceğiniz orijinal PlayStation. Aslında şartlar ve koşullar son derece açık.

PlayStation Classic Türkiye’de satmaz

PlayStation Classic’in yurt dışı fiyatı 99 dolar. Açıkçası ABD’de yaşayan biri için bu meblağ çok uçuk olmayabilir. Fakat ülkemizde yaşayan birisi için 800 TL pek de az bir miktar değil. Tabi ki burada Sony’e de hak vermek gerekiyor. Direkt olarak dolar kuru üzerinden satışa sunsalar bile en az 550TL gibi bir etiket belirlemeleri gerekecekti. Belki 550TL böyle bir konsol için makul karşılanabilirdi.

Fakat dürüst olmak gerekirse, 800 TL verip de PlayStation Classic almak pek de mantıklı gelmiyor. Kısaca özetlememiz gerekirse PlayStation Classic alınır mı sorusunun yanıtı bize göre kesinlikle hayır.

Eğer klasik oyunları çok seviyorsanız, internet üzerinden PlayStation One bulmak o kadar da zor değil. Belki bir 5 – 10 sene sonra PS One bulmak zorlaştığında PS Classic tek alternatif olabilir. Fakat şimdilik böyle bir durum söz konusu bile olamaz.

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