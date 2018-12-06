PlayStation Classic inceleme altında

Son yıllara baktığımızda pek çok önemli konsolun yeni versiyonlarının hazırlandığını görür olduk. Burada Nintendo oldukça ciddi bir oyuncu ve hazırladığı ürünler kısa sürede büyük ilgi görünce, bu durum diğer üreticilerin de dikkatini çekti. Yalnızca konsollar değil, aynı zamanda içinde hazır oyunlar bulunan eski tip PC’lerin yeniden tasarlanarak satışa sunulması bile gündeme geldi. Bu incelememizde konuğumuz ise, Sony’nin PlayStation Classic’i oluyor. Bakalım bu ürün bize neler sunuyor…

MİNYATÜR TASARIM

Öncelikle, cihazın boyutları hakkında bilgi sahibi olmayanlar için söylemeliyiz ki PlayStation Classic oldukça küçük boyutlarda bir ürün. Plastik tasarımda, neredeyse tek avucunuza sığabilen bir ürün. Mağazada kutuyu gördüğünüzde daha büyük boyutlara sahiptir diye düşünmeyin.

Kutuyu açtığımızda, bir adet PlayStation Classic konsol, iki adet USB kablolu gamepad, bir adet güç kablosu ve bir adet de HDMI kablosuyla karşılaşıyoruz. Sony, kutuda bir güç adaptörüne yer vermemiş, ancak cihazı çalıştırabilmek için telefonunuz ya da tabletinizin güç adaptöründen yardım alabilirsiniz.

Konsolun tasarımına baktığımızda, tasarım çizgisi olarak orijinal PlayStation’ın neredeyse bire bir aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Boyutlar olarak ise orijinalinden %45 daha küçük, adeta bir minyatür figür gibi görünüyor.

HADİ ÇALIŞTIRALIM

Konsolun kullanımı çok kolay. Güç kablosunu ve HDMI kablosunu bağladıktan sonra güç tuşuna basıyorsunuz ve karşınıza dil seçenekleri geliyor. Sonrasında da 20 oyunun yer aldığı ana menüye geliyorsunuz. Ayarlar tarafına baktığımızda Sony’nin oyunculara pek seçenek sunmadığını görüyoruz. Örneğin görüntü ayarlaması yapamıyoruz. Dil seçenekleri arasında Türkçe’nin bulunmadığını da ekleyelim.

20 oyun demişken, bunların bir emulatör yardımıyla çalıştırıldığını söylemeliyiz. Tekken 3’ten Metal Gear Solid’e, GTA 1’den Resident Evil Director’s Cut’a, Twisted Metal’den Final Fantasy VII’ye kadar pek çok klasik oyun sizi bekliyor. Ha tabii ki “Keşke şu oyun da olsaydı” diyebileceğimiz pek çok oyundan söz edilebilir. Bir süre sonra 20 oyun yeterli gelmeyebilir. Bu oyunların çoğunun farklı stüdyolar tarafından geliştirildiğini ve üzerinden yıllar geçtiğini de düşünürsek, lisans ve telifler üzerine bazı problemler olabilir. Bu sebeple de listeye eklenmeyen oyunlar olabilir.

OYUN PERFORMANSI NASIL?

Bildiğiniz gibi yeni nesil konsolları aldığınızda kutudan genelde tek gamepad çıkıyor ve ikincisi için para vermeniz isteniyor. Tabii bahsettiğimiz yeni nesil bir konsol değil, ama kutudan iki gamepad çıktığını görünce ister istemez seviniyorsunuz. Cihazın içinde iki kişinin aynı anda oynamasına imkan sunan pek çok oyun var. Bunlar arasında bence en iyisi Tekken 3. Bundan yıllar öncesinde, başında saatler geçirdiğim oyunu tekrar deneyimleyebilmek beni çok mutlu etti. Hem tek kişi hem de iki kişi olarak oynamak cidden çok zevkli. Hele de King’i seçmişseniz.

Tekken 3’ün ardından GTA 1, Resident Evil Director’s Cut ve Final Fantasy VII olmak üzere pek çok oyunu deneyimledim ve genel olarak performanstan memnun kaldım. Tabii arada performans düşüşleri yaşanmıyor değil, bunu da göz ardı etmemek gerek. Bir de, günümüz kontrol sistemleriyle kıyaslayınca eski tip kontrol şemaları bazen eziyet olabiliyor. Aslında hem kontrol sistemlerinde hem de oyunların görsel kalitelerinde biraz makyaj yapılsaymış çok daha iyi olurmuş.

SON SÖZLERE GELECEK OLURSAK…

PlayStation Classic, özellikle koleksiyon yapmaktan hoşlanan oyuncular için tavsiye edebileceğimiz bir cihaz. Ufak boyutları, iki gamepad’i ve kurulu 20 klasik oyunuyla size ve arkadaşlarınıza keyifli saatler yaşatacaktır. Ama bir süre sonra 20 oyunun yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum.

Öte yandan, retro oyun tutkusunun azımsanamayacak kadar büyük olduğunu ve bu konsol da dahil pek çok eski konsolun orijinal versiyonlarının hâlâ kullanıldığını, oyunlarının satın alınıp takas edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla amacınız koleksiyondan çok eski oyunları oynayabilmek ise, temiz bir ikinci el orijinal PlayStation konsolu almanızı tavsiye edebiliriz.

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