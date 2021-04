PlayStation, daha fazla deneysel oyun yapmak istiyor

PlayStation oyun tarafındaki patronu Hermen Hulst, platforma özel oyunlar hakkında Game Industry'e konuştu. Buna göre Hulst, gelecekte popüler serilerine devam etmenin dışında tamamen yeni ve deneysel oyunlara devam edeceklerini ve sayılarını arttıracaklarını söyledi.

Hulst, "Yaptığımız oyunların olabildiğince farklı ve çeşitli olduğunu düşünüyorum. The Last of Us Part 2, Ghosts of Tsushima, Dreams ve Sackboy bunlara örnek. Bu oyunları yapmaya devam edeceğimizi bilmelisiniz çünkü bu oyunlar PlayStation'ın kalbi ve ruhu. Ancak aynı zamanda farklı deneyimler sunmak ve yeni fikirler üretmek için de çok çalışıyoruz" dedi.

Daha öncesinde Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan da yeni nesilde daha fazla özel oyun göreceğimizi söylemişti.