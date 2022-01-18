PlayStation Game Pass için Xbox’tan açıklama geldi

Microsoft’un Xbox’tan sorumlu yöneticisi Phil Spencer konuyla ilgili “Her şeyi çözmüşüz gibi konuşmak istemiyorum. Ancak doğru cevabın müşterilere oynamak istedikleri oyunu istedikleri yerde oynamalarına, kütüphane oluşturmalarına imkan vermek ve planlar konusunda şeffaf davranmak olduğunu düşünüyorum. Çıkan haberleri bir tür onay olarak görmüyorum. Ancak ekiplerimizle konuştuğumuzda yaptığımızın kaçınılmaz bir uygulama olduğunu söylüyorum. Bizim inovasyona, rekabete devam etmemiz gerekiyor. Yaptığımız ve bize avantaj sağlayan şeyler, bu konuda ilk olduğumuz için fayda sağlıyor” dedi.

Spencer Game Pass’in teknik bir çözüm olmadığını belirtse de, Microsoft’un büyük nakit rezervi servise ciddi bir avantaj sağlıyor. Sony’nin bu konuda Microsoft’la rekabet etmesi pek kolay görünmüyor. Microsoft, kendi yapımı olan oyunların neredeyse tamamını ilk günden itibaren Xbox Game Pass’e ekliyor. PlayStation’ın şefi Jim Ryan, Sony’nin kendi yapımı olan oyunlar için bu tarz bir politika uygulamasının mantıklı olmadığını belirtmişti.







