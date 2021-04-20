Sony, 2017 yılında yayınlanan ve yılın en iyilerinden biri olan Horizon Zero Dawn Complete Edition’ı PlayStation kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Complete Edition olan sürümün normal oyuna göre artısı bir DLC paketi içermesi.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, 20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak.



