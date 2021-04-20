PlayStation kullanıcıları için Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz oldu
Sony’nin ücretsiz oyun dağıttığı etkinliği Play at Home kapsamında Horizon: Zero Dawn ücretsiz oldu. Normalde 84TL olan oyunu kütüphanenize ekledikten sonra sürekli sizde kalacak.
20 Nisan 2021, Salı 09:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sony, 2017 yılında yayınlanan ve yılın en iyilerinden biri olan Horizon Zero Dawn Complete Edition’ı PlayStation kullanıcıları için kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Complete Edition olan sürümün normal oyuna göre artısı bir DLC paketi içermesi.
Horizon Zero Dawn Complete Edition, 20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak.