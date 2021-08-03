PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları resmi PlayStation sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Ghostrunner ve Undertale, PS Now’a kalıcı olarak eklenirken, NieR: Automata sınırlı süreli bir süreliğine PlayStation Now’a geliyor.

PlayStation Now şu anda ülkemizde erişime açık değil. Geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan, PlayStation'ı geliştirmek büyütmek için öncelikli planlarının PlayStation Now'ı daha fazla insana sunmak olduğunu söylemişti.