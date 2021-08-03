PlayStation Now'a ağustos ayında eklenecek oyunlar belli oldu
PlayStation Now'a Ağustos 2021 tarihinde eklenecek oyunlar belli oldu. Ağustos 2021'de NieR: Automata, Ghostrunner ve Undertale adlı oyunlar sisteme eklenecek.
03 Ağustos 2021, Salı 08:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
PlayStation Now Ağustos 2021 oyunları resmi PlayStation sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Ghostrunner ve Undertale, PS Now’a kalıcı olarak eklenirken, NieR: Automata sınırlı süreli bir süreliğine PlayStation Now’a geliyor.
PlayStation Now şu anda ülkemizde erişime açık değil. Geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan, PlayStation'ı geliştirmek büyütmek için öncelikli planlarının PlayStation Now'ı daha fazla insana sunmak olduğunu söylemişti.
BUNLARI DA OKUYUN