PlayStation Now'a bu ay The Last of Us 2, Fallout 76 ve daha fazlası geliyor
PlayStation'ın aynı GeForce Now gibi oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan sistemi PlayStation Now'a Ekim 2021 tarihinde eklenecek oyunlar resmi olarak açıklandı.
05 Ekim 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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The Last of Us Part II başta olmak üzere toplamda 7 farklı oyun PlayStation Now sistemine ekleniyor. Eklenen oyunlar yarından itibaren erişime açılacak. The Last of Us Part II, 3 Ocak 2022'ye kadar sistemde kalacak.
Eklenen oyunlar şu şekilde:
- Amnesia: Collection
- Desperados III
- Fallout 76
- Final Fantasy VIII Remastered
- The Last of Us Part II
- Victor Vran: Overkill Edition
- Yet Another Zombie Defense HD
PlayStation Now, şu anda ülkemizde ne yazık ki erişime açık değil. Sistemin ilerleyen günlerde ülkemizde açılacağına dair bir açıklama ise ne yazık ki yok.