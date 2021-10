The Last of Us Part II başta olmak üzere toplamda 7 farklı oyun PlayStation Now sistemine ekleniyor. Eklenen oyunlar yarından itibaren erişime açılacak. The Last of Us Part II, 3 Ocak 2022'ye kadar sistemde kalacak.

Eklenen oyunlar şu şekilde:

Amnesia: Collection

Desperados III

Fallout 76

Final Fantasy VIII Remastered

The Last of Us Part II

Victor Vran: Overkill Edition

Yet Another Zombie Defense HD

PlayStation Now, şu anda ülkemizde ne yazık ki erişime açık değil. Sistemin ilerleyen günlerde ülkemizde açılacağına dair bir açıklama ise ne yazık ki yok.