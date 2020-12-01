PlayStation, Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyunda %70'e varan indirim yaptı. 23 Aralık'a kadar devam edecek indirimlerde daha önce Black Friday döneminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor.

İndirimde öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Assassin's Creed Odyssey – 131,32 TL

Uncharted: Kayıp Miras – 59,50 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 234,15 TL

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 83,60 TL

Assassin's Creed Origins – 87,78 TL

Monster Hunter: World – 63,00 TL

Control Standard Edition – 131,40 TL

Death Stranding – 144,00 TL

Metro Exodus Gold Edition – 97,65 TL