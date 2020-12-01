Bilim & Teknoloji PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı

PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı

Bilim & Teknoloji

PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı

PlayStation oyunlarında 23 Aralık'a kadar devam edecek indirimlerde %70' varan fırsatlar sunuluyor. Peki hangi PlayStation oyunları yüzde kaç indirime girdi?

01 Aralık 2020, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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PlayStation, Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyunda %70'e varan indirim yaptı. 23 Aralık'a kadar devam edecek indirimlerde daha önce Black Friday döneminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İndirimde öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Assassin's Creed Odyssey – 131,32 TL

Uncharted: Kayıp Miras – 59,50 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 234,15 TL

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 83,60 TL

Assassin's Creed Origins – 87,78 TL

Monster Hunter: World – 63,00 TL

Control Standard Edition – 131,40 TL

Death Stranding – 144,00 TL

Metro Exodus Gold Edition – 97,65 TL

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