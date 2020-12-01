PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı
PlayStation oyunlarında 23 Aralık'a kadar devam edecek indirimlerde %70' varan fırsatlar sunuluyor. Peki hangi PlayStation oyunları yüzde kaç indirime girdi?
01 Aralık 2020, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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PlayStation, Yıl Sonu İndirimleri adı altında birçok oyunda %70'e varan indirim yaptı. 23 Aralık'a kadar devam edecek indirimlerde daha önce Black Friday döneminde indirime girmiş oyunlardan biraz daha farklı oyunlar bulunuyor.
İndirimde öne çıkan oyunlar şu şekilde:
Assassin's Creed Odyssey – 131,32 TL
Uncharted: Kayıp Miras – 59,50 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 234,15 TL
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 83,60 TL
Assassin's Creed Origins – 87,78 TL
Monster Hunter: World – 63,00 TL
Control Standard Edition – 131,40 TL
Death Stranding – 144,00 TL
Metro Exodus Gold Edition – 97,65 TL
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