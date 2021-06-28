PlayStation oyunlarında büyük indirim başladı
PlayStation Mağazası'nda PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları için yeni indirimler başladı. Bu kapsamda birçok oyunda yüzde 60'a varan indirim bulunuyor.
28 Haziran 2021, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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PlayStation Mağazası'nda şu anda Sıcak Fırsatlar, Hafta Sonu Fırsatları ve Yıl Ortası Fırsatları olmak üzere üç farklı indirim bulunuyor. Hafta Sonu Fırsatları indirimi yarın, Yıl Ortası Fırsatları ise 8 Temmuz'da sonlanacak,
Bu indirimler kapsamında öne çıkan oyunlar şu şekilde:
Detroit: Become Human – 109.50 TL
Persona 5 Royal – 202.05 TL
Bloodborne: Game of the Year Edition – 79.50 TL
FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 ve PS5 – 161.97 TL
Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 307.53 TL
Mortal Kombat 11 – 139.60 TL
Horizon Zero Dawn Complete Edition – 72.00 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order – 101.21 TL
Ghostrunner – 120.45 TL
Returnal – 464.25 TL
Demon’s Souls – 464.25 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – 26.80 TL