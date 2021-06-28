PlayStation oyunlarında büyük indirim başladı

PlayStation Mağazası'nda şu anda Sıcak Fırsatlar, Hafta Sonu Fırsatları ve Yıl Ortası Fırsatları olmak üzere üç farklı indirim bulunuyor. Hafta Sonu Fırsatları indirimi yarın, Yıl Ortası Fırsatları ise 8 Temmuz'da sonlanacak,

Bu indirimler kapsamında öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Detroit: Become Human – 109.50 TL

Persona 5 Royal – 202.05 TL

Bloodborne: Game of the Year Edition – 79.50 TL

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü PS4 ve PS5 – 161.97 TL

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 307.53 TL

Mortal Kombat 11 – 139.60 TL

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 72.00 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order – 101.21 TL

Ghostrunner – 120.45 TL

Returnal – 464.25 TL

Demon’s Souls – 464.25 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – 26.80 TL