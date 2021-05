PlayStation oyunlarının mobil versiyonu geliyor

Sony’nin yatırımcı ilişkileri gününde konuşan Jim Ryan, PlayStation oyunlarını mobile taşımak için bu yıl bitmeden adım atacaklarını belirtti.

Buna göre Sony kendi bünyesinde geliştirdiği pek çok popüler PlayStation oyununu mobile taşımaya hazırlanıyor. Bu listede God of War, The Last Of Us ve Uncharted gibi oyunlar yer alabilir.

“Mobil, platformlarımızın ötesinde milyonlarca oyuncuya ulaşmak için araştırdığımız alanlardan sadece biri" diyen Ryan, oyunculara daha fazla seçenek sunmak için mobil uygulamalar ve oyunlarla ilgili bir dizi deneyler yaptıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

Ryan, konuyla ilgili şunları da dedi: “2021 mali yılında bazı ikonik PlayStation oyunlarının mobil versiyonunu çıkaracağız. Bunlar 2021’de bize ciddi bir kâr getirisi sağlamayacak. Ancak edindiğimiz tecrübe ve mobilde çıkaracağımız oyunların sayılarının artmasıyla birlikte PC ve mobilin katkısı daha önemli hâle gelecek.”