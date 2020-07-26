PlayStation Plus abonelerine 60 TL bakiye hediye veriyor

Sony, PlayStation Plus abonelik servisinin 10. yılını kutluyor. Şirket, bunun üzerine bazı kullanıcılara 60 TL bakiye hediye etti. Hediye bakiyeyi kullanarak PlayStation Store mağazasından dilediğiniz oyunu ve paketi satın alabilirsiniz.

Kimlere 60 TL hediye bakiye tanımlandığı belli değil. PS Plus abonesiyseniz e-posta kutunuzu kontrol edebilirsiniz.

Bakiye yüklenen kullanıcılara yollanan e-postada, “PlayStation Plus'ın 10. yılını kutlamak için hesabınıza 60,00 TL PlayStation Store kredisi ekledik. PlayStation Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadesi yer alıyor.

Sony'nin 60 TL'lik PlayStation Store kredisini herkese dağıtmaması üzerine pek çok oyuncu bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler devam ederse Sony, tüm PS Plus abonelerine 60 TL bakiye yüklemek zorunda kalabilir.



