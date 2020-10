PlayStation Plus için Ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu

PS Plus aboneleri bu ay Need for Speed: Payback ile Vampyr oyunlarını bedava indirebilecek. 6 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz olması beklenen oyunlar, 2 Kasım tarihine kadar da ücretsiz indirilmeye devam edecek. Bu tarihten sonra ise oyunlar yeniden ücretli fiyatlarına geri dönecek.

NFS Payback serinin son yıllarda sevilen oyunlarından birisi, Vampyr ise aksiyon RPG ve korku türlerini bir araya getiren yine başarılı bir oyun.

PUBG ve Street Fighter V 6 Ekim itibarıyla indirmeye sunulacak.

Sony, Eylül ayında da PlayerUnknown’s Battlegrounds yani PUBG ile Street Fighter V'i ücretsiz dağıtmıştı.