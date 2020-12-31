Bilim & Teknoloji PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları belli oldu

PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları belli oldu

Bilim & Teknoloji

PlayStation Plus Ocak 2021 oyunları belli oldu

Sony, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

31 Aralık 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Sony, Ocak 2021 için iki oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı. Bu oyunlardan biri PS4, biri de PS5 için geliştirildi.

Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları Ocak ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Maneater sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5'te oynanabilir durumda.

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Ocak ayı oyunları 5 Ocak itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Aralık ayının oyunlarını da indirebilirsiniz.

Sony geçtiğimiz ay ise Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax oyunlarını vermişti.


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