PlayStation Plus Şubat 2020 oyunları belli oldu
Sony'nin oyun konsolu PlayStation'ın abonelik sistemi olan PlayStation Plus'ın Şubat 2020 oyunları belli oldu. Abonelik sisteminde bu ay 3 oyun ücretsiz olarak veriliyor.
30 Ocak 2020, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
PlayStation Plus abonelik sisteminin Şubat 2020 ücretsiz oyunları resmi olarak duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Şubat 2020 döneminde Bioshock: The Collection ile birlikte oyunculara Sims 4 ve Firewall Zero Hour isimli oyunlar bedava olarak verilecek.
Bioshock: The Collection özel serisinin içinde Bioshock, Bioshock 2 ve Bioshock: Infinite oyunları yer alıyor.
Playstation Plus'ın Şubat 2020 oyunları 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında indirilebilecek.