PlayStation Plus Şubat 2020 oyunları belli oldu

Onur Binay/posta.com.tr

PlayStation Plus abonelik sisteminin Şubat 2020 ücretsiz oyunları resmi olarak duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Şubat 2020 döneminde Bioshock: The Collection ile birlikte oyunculara Sims 4 ve Firewall Zero Hour isimli oyunlar bedava olarak verilecek.

Bioshock: The Collection özel serisinin içinde Bioshock, Bioshock 2 ve Bioshock: Infinite oyunları yer alıyor.

Playstation Plus'ın Şubat 2020 oyunları 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında indirilebilecek.